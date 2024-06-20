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Сегодня, 07:57

Кавазашвили раскритиковал игру Кварацхелии на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил игру полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в матче против Турции (1:3) на Евро-2024.

«Единственное, у меня осталось в душе неудовлетворение игрой Кварацхелии. Потому что он в индивидуальном плане каким-то образом выключился от общей массы своей команды. Если бы он играл так же великолепно, как он это делал в итальянском клубе, думаю, что тогда уже и в первом тайме мы могли бы достичь успеха», — цитирует Кавазашвили «КП».

Турция (3 очка) возглавляет группу F. Грузия (0) занимает последнюю строчку в квартете. В следующем матче Турция 22 июня сыграет с Португалией. Грузия в этот же день встретится с Чехией.

Источник: «КП»
Анзор Кавазашвили
Хвича Кварацхелия
Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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