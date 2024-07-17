Кайл Уокер поделился эмоциями после поражения Англии в финале Евро-2024

Защитник сборной Англии Кайл Уокер поделился эмоциями после поражения команды в финале Евро-2024 против Испании (1:2). Он также поблагодарил персонал и болельщиков команды за поддержку.

«Эта боль не утихнет еще долгое время. Мы были уверены в том, что наше время взять титул пришло, но этого не случилось. В этом большая заслуга Испании, которая отлично нам противостояла», — написал Уокер в своих соцсетях.

Чемпионом Европы 2024 года стала сборная Испании. В финале испанцы обыграли Англию со счетом 2:1. «Красная фурия» завоевала трофей в четвертый раз в истории, что является рекордным показателем.