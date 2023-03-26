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Сегодня, 17:58

Сборная Казахстана вырвала победу в матче с Данией, забив два гола после 85-й минуты

Игнат Заздравин
Корреспондент
Казахстан — Дания.
Фото Reuters
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Сборная Казахстана на своем поле одержала победу над Данией в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 3:2.

На 21-й минуте счет открыл форвард датчан Расмус Хойлунд. Он же удвоил преимущество своей команды на 36-й минуте встречи.

Во втором тайме встречи сборной Казахстана удалось перевернуть ход игры. На 73-й минуте полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов с пенальти сократил отставание команды Магомеда Адиева. На 86-й Асхат Тагыберген сравнял счет, а три минуты спустя Абат Аймбетов вырвал для Казахстана победу, которая стала для команды первой в отборе к Евро-2024. Через 10 минут после гола Аймбетов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Сборная Казахстана занимает четвертое место в группе H отборочного турнира Евро-2024 с 3 очками. Лидером является Северная Ирландия, на второй строчке — Дания, на третьей — Словения. У всех команд по три очка, сборные расположены в таблице по разности забитых и пропущенных мячей.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
26 мар, 16:00. Astana Arena (Астана)
Казахстан
3:2
Дания

Футбол
Сборная Дании по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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