Сборная Казахстана вырвала победу в матче с Данией, забив два гола после 85-й минуты

Сборная Казахстана на своем поле одержала победу над Данией в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 3:2.

На 21-й минуте счет открыл форвард датчан Расмус Хойлунд. Он же удвоил преимущество своей команды на 36-й минуте встречи.

Во втором тайме встречи сборной Казахстана удалось перевернуть ход игры. На 73-й минуте полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов с пенальти сократил отставание команды Магомеда Адиева. На 86-й Асхат Тагыберген сравнял счет, а три минуты спустя Абат Аймбетов вырвал для Казахстана победу, которая стала для команды первой в отборе к Евро-2024. Через 10 минут после гола Аймбетов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Сборная Казахстана занимает четвертое место в группе H отборочного турнира Евро-2024 с 3 очками. Лидером является Северная Ирландия, на второй строчке — Дания, на третьей — Словения. У всех команд по три очка, сборные расположены в таблице по разности забитых и пропущенных мячей.