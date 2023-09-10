Сборная Казахстана обыграла Северную Ирландию в отборе Евро-2024

Сборная Казахстана одержала победу над Северной Ирландией в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2024 — 1:0.

Единственный гол на 27-й минуте забил нападающий «Актобе» Максим Самородов.

Сборная Казахстана набрала 12 очков в шести встречах и поднялась на второе место в группе H. Северная Ирландия с 3 очками идет на предпоследней строчке в группе.

В следующем матче Казахстан в гостях сыграет с Данией. Игра пройдет 14 октября. Северная Ирландия в этот же день примет на своем поле Сан-Марино.