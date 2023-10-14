Казакевич — о поражении от Турции: «Это тоже опыт, который поможет нам в будущем»

Главный тренер сборной Латвии Дайнис Казакевич прокомментировал поражение от Турции (2:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

«Конечно, мы сильно разочарованы таким обидным исходом матча. Но это тоже опыт, который поможет нам в будущем. На поле было две команды, которые до последнего бились за победу. Хочу поблагодарить свою команду, все футболисты проявили прекрасную самоотдачу и огромное желание победить. Это очень важно и обязательно поможет в следующих играх», — цитирует пресс-служба УЕФА Казакевича.

Сборная Латвии с 3 очками занимает последнее место в группе D. Турция лидирует — 13 очков.