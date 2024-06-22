Кечинов назвал четыре сборные, которые считает фаворитами Евро-2024

Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов рассказал, кого считает фаворитами Евро-2024.

«На данный момент выделяются две команды. Считаю, что они на сегодняшний день являются фаворитами — это сборные Германии и Испании. Англия пока не впечатляет. Они провели два матча. Нет игры, которая бы показывала, что Англия является фаворитом Евро. Этого мы не видим пока, хотя собраны очень хорошие футболисты, мировые звезды. Что касается Франции, сегодня они играют во втором матче с голландцами. Понятное дело, что они по ходу турнира разбегаются, разыграются. Думаю, что это тоже один из фаворитов в гонке за золотые медали Евро. Наверное, португальцы тоже прилично выглядят. Они еще должны прибавлять по ходу турнира. На сегодняшний день Германия, Испания, Франция и Португалия — это команды, которые, как я думаю, будут бороться за самые высокие места», — приводит «Спорт день за днем» слова Кечинова.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.