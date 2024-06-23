Кечинов рассказал, какая сборная больше всего разочаровала его на Евро-2024

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов объяснил, почему сборная Англии разочаровала его на Евро-2024.

«Перед началом Евро я думал, что англичане будут главными претендентами на победу. По подбору игроков состав у них очень сильный. Есть и отличная молодежь, и опытные ребята, которые сейчас на ходу. Но пока англичане далеки от своих лучших кондиций. Для меня эта команда — главное разочарование турнира», — цитирует Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

В первых двух турах группового турнира Евро-2024 сборная Англии обыграла Сербию (1:0) и сыграла вничью с Данией (1:1). Команда Гарета Саутгейта с 4 очками лидирует в квартете C. 25 июня англичане встретятся со сборной Словении. Начало — в 22.00 по московскому времени.