Кечинов: «Франция и Англия будут главными фаворитами на Евро-2024»

Футбольный эксперт Валерий Кечинов поделился ожиданиями от Евро-2024.

— Буду следить пристально, — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру». — Постараюсь посмотреть все матчи, которые получится. Можно и в записи какие-то игры посмотреть.

— Какие сборные вызывают наибольший интерес?

— Не буду оригинальным: Франция и Англия.

— Кого назовете фаворитами этого Евро?

— Именно эти две сборные, которые я назвал, и будут главными претендентами на трофей.

— Не снижает ли ваш интерес отсутствие на чемпионате Европы сборной России?

— Я спокойно отношусь к отсутствию нашей команды на Евро. Мы такое много раз видели и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы.

— Считаете, что отстоять свой титул итальянцам будет сложно?

— Очень сложно.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.