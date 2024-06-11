Кечинов: «Франция и Англия будут главными фаворитами на Евро-2024»

Сегодня, 04:26
Футбольный эксперт Валерий Кечинов поделился ожиданиями от Евро-2024.
— Буду следить пристально, — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру». — Постараюсь посмотреть все матчи, которые получится. Можно и в записи какие-то игры посмотреть.
— Какие сборные вызывают наибольший интерес?
— Не буду оригинальным: Франция и Англия.
— Кого назовете фаворитами этого Евро?
— Именно эти две сборные, которые я назвал, и будут главными претендентами на трофей.
— Не снижает ли ваш интерес отсутствие на чемпионате Европы сборной России?
— Я спокойно отношусь к отсутствию нашей команды на Евро. Мы такое много раз видели и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы.
— Считаете, что отстоять свой титул итальянцам будет сложно?
— Очень сложно.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.