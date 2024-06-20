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Сегодня, 18:54

Кек — о ничьей с Сербией: «Словения показала, что заслуживает быть на Евро»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер Словении Матьяж Кек подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Сербии (1:1).

«Мы показали, что заслуживаем быть на чемпионате Европы. Футбол может быть жестоким, но я уверен, что эта команда получит свой шанс. Мы провели смелую и честную игру, которая войдет в историю словенского спорта.

Мы знали, что Сербия опасна со стандартов. Возможно, мы потеряли концентрацию, но тем не менее я горжусь своими игроками. Сейчас нам предстоит последняя игра в группе. Мы обращаем наши мысли к Англии. Они явные фавориты, но такими же были датчане и сербы. Так что нам нужно поднять голову и подготовиться к Англии", — приводит слова Кека официальный сайт УЕФА.

Словения с 2 очками занимает второе место в группе С. Сербия набрала первое очко на этом турнире и располагается на 4-й позиции.

В заключительном туре группового турнира словенцы сыграют против Англии, а сербы встретятся с Данией. Оба матча пройдут 25 июня.

Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Сборная Словении по футболу
Матьяж Кек
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