Де Брейне — о Лукаку: «Я считаю, что он проводит отличный турнир»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне поделился мнением об игре форварда команды Ромелу Лукаку в матче группового турнира Евро-2024 против Румынии (2:0). На турнире Лукаку забил три гола, но все они были отменены.

«Ромелу провел сегодня отличную игру. Он очень самоотвержен, вы видели, как он вывел на удар Юри Тилеманса (Тилеманс открыл счет в матче с Румынией. — Прим. «СЭ»). Я считаю, что он проводит отличный турнир», — приводит слова Де Брейне сайт УЕФА.

В заключительном туре группового турнира Бельгия сыграет против Украины, а Румыния встретится со Словакией. Матчи пройдут 26 июня.