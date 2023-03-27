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Чемпионат Европы

Сегодня, 11:39

Кейн доволен победой сборной Англии над Украиной

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о победном матче над Украиной (2:0) в матче квалификационного турнира чемпионата Европы — 2024.

«Мы должны были победить и сделали это. У сборной Англии сейчас отличное положение. Это была хорошая неделя. Мы были расстроены неудачей на ЧМ-2022, но признак сильной команды — это умение снова встать на нужные рельсы», — цитирует Кейна BBC Sport.

Сборная Англии победила за счет голов Кейна и Букайо Сака. Команда возглавляет группу C отборочного турнира Евро-2024 с 6 очками в 2 матчах. Украина идет на последней строчке, игра с англичанами стала для нее первой в отборе на чемпионат Европы.

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