Капитан сборной Англии Кейн: «Думаю, мы можем гордиться тем, что заняли первое место в группе»

Капитан сборной Англии Харри Кейн прокомментировал то, что команда вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места в группе C.

25 июня англичане сыграли вничью со Словенией в матче 3-го тура (0:0) и за три встречи в турнире набрали 5 очков.

«Думаю, мы можем гордиться тем, что заняли первое место. В этих крупных турнирах нелегко. Как вы видели, некоторые другие страны, другие крупные нации не смогли завершить групповой турнир на первой строчке, так что мы наверняка можем быть довольны», — заявил Кейн.

Также он поделился мыслями о дальнейших перспективах Англии на Евро-2024.

«Кто бы нам ни достался, это будет тяжелая игра. Сейчас на этом этапе мы не увидим легких игр. Так что, кто бы это ни был, очевидно, мы сделаем то, что делаем всегда, — хорошо подготовимся», — добавил футболист.

Матч в рамках 1/8 финала команда Гарета Саутгейта проведет 30 июня. Соперник сборной Англии определится позднее.