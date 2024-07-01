Кейн назвал гол Беллингема Словакии лучшем в истории сборной Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отреагировал на гол партнера по команде Джуда Беллингема в матче против Словакии в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Это один из лучших голов в истории нашей страны. Что это за игрок! Это говорит о том, что он способен в решающие моменты выходить на первый план», — цитирует Кейна Yahoo Sports.

На гол Ивана Шранца англичане ответили точным ударом Джуда Беллингема на 90+5-й минуте, а также голом Кейна на 91-й минуте.

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.