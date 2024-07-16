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Сегодня, 04:57

Кейн не собирается уходить из сборной Англии после поражения от Испании в финале Евро

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Харри Кейн.
Фото Reuters
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн не собирается завершать карьеру в сборной Англии после поражения от Испании (1:2) в финале Евро-2024, сообщает The Telegraph.

Футболист рассчитывает сыграть за национальную команду как минимум на ЧМ-2026. Издание, ссылаясь на окружение Кейна, отмечает, что футболист расстроен из-за поражения, но понимает, что провел свой самый результативный сезон и хочет помочь сборной на ближайшем мировом первенстве.

Харри Кейн — лучший бомбардир в истории сборной Англии. 30-летний форвард провел 98 матчей за национальную команду и забил 66 голов.

Гарри Кейн
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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