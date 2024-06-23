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Сегодня, 17:41

Кейн отреагировал на критику игры сборной Англии на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал критику в адрес национальной команды из-за выступления на Евро-2024.

Ранее бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер назвал «дерьмовой» игру команды на чемпионате Европы.

«Экс-игроки должны понимать, что сейчас очень трудно не слушать критику, особенно некоторым новичкам в этой среде, которые к этому не привыкли. У каждого есть свое мнение, но суть в том, что наша сборная очень-очень давно ничего не выигрывала. Многие из этих футболистов тоже были частью этого, поэтому они знают, насколько это тяжело.

Реальность такова, что они знают, как тяжело играть на крупных турнирах, как тяжело выступать за сборную. Мы все хотим выиграть Евро. Гораздо лучший способ – помочь ребятам настолько, насколько это возможно, вселить в них уверенность», – приводит слова Кейна Evening Standard.

В первых двух турах группового турнира Евро-2024 сборная Англии обыграла Сербию (1:0) и сыграла вничью с Данией (1:1). Команда Гарета Саутгейта с 4 очками лидирует в квартете C. 25 июня англичане встретятся со сборной Словении. Начало – в 22.00 по московскому времени.

Гарри Кейн
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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