Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 03:26

Кейн — о ничьей с Северной Македонией: «Мы знали, что это будет сложная игра»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард сборной Англии Харри Кейн подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Северной Македонии (1:1).

«Мы знали, что это будет сложная игра с достойной командой, играющей на таком поле, на котором сложно играть в нашем стиле. Мы уступали со счетом 0:1 по ходу игры при спорном пенальти. Было приятно выйти на поле — я всегда стараюсь помочь команде, играю я 90 минут или 10 минут. Для нас было важно сравнять счет — жаль, что мы не смогли забить второй. Думаю, это был автогол, почти уверен. Если кто-то и должен был забить второй гол, так это мы.

В матче с Мальтой мы были неосторожны с мячом, сегодня у нас был небольшой промах в контратаке и спорный пенальти. Мы играли с командой, над которой от нас ждали победы со счетом 5:0 или 6:0, но они хорошо поработали, чтобы выбить Италию в стыковых матчах чемпионата мира. Мы можем по-настоящему гордиться тем, как провели отборочный цикл", — приводит слова Кейна BBC.

По итогам отборочного турнира Англия с 20 очками заняла первое место в группе C, Северная Македония с 8 очками — на четвертой строчке. Со второго места на Евро-2024 квалифицировалась Италия (14 очков).

Гарри Кейн
Сборная Англии по футболу
Сборная Македонии по футболу
0
Читайте также
«Барселона» получит денежную компенсацию от ФИФА за травму полузащитника Гави
За полтора года из безвестности — в звезду «Торпедо» Ларионова. Интервью самого техничного защитника КХЛ
Посол Израиля в РФ указал на отсутствие уверенности в исполнении обещаний ХАМАС
На Украине сообщили о призывах Запада к переговорам с Россией
Одну из отравившихся насмерть метадоном в Астрахани нашли в подъезде
В секторе Газа остаются более 1200 граждан США
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Шилгавы — об уходе из сборной Чехии: «Давление на нас было огромным»

Доннарумма — о выходе Италии на Евро-2024: «Мы находимся там, где заслуживаем»