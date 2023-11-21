Кейн — о ничьей с Северной Македонией: «Мы знали, что это будет сложная игра»

Форвард сборной Англии Харри Кейн подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Северной Македонии (1:1).

«Мы знали, что это будет сложная игра с достойной командой, играющей на таком поле, на котором сложно играть в нашем стиле. Мы уступали со счетом 0:1 по ходу игры при спорном пенальти. Было приятно выйти на поле — я всегда стараюсь помочь команде, играю я 90 минут или 10 минут. Для нас было важно сравнять счет — жаль, что мы не смогли забить второй. Думаю, это был автогол, почти уверен. Если кто-то и должен был забить второй гол, так это мы.

В матче с Мальтой мы были неосторожны с мячом, сегодня у нас был небольшой промах в контратаке и спорный пенальти. Мы играли с командой, над которой от нас ждали победы со счетом 5:0 или 6:0, но они хорошо поработали, чтобы выбить Италию в стыковых матчах чемпионата мира. Мы можем по-настоящему гордиться тем, как провели отборочный цикл", — приводит слова Кейна BBC.

По итогам отборочного турнира Англия с 20 очками заняла первое место в группе C, Северная Македония с 8 очками — на четвертой строчке. Со второго места на Евро-2024 квалифицировалась Италия (14 очков).