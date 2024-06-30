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Сегодня, 14:50

Кейн: «С Беллингемом мы всегда разговариваем о том, как улучшить игру сборной Англии»

Алина Савинова
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Капитан сборной Англии Харри Кейн рассказал о том, что они с полузащитником Джудом Беллингемом постоянно ищут пути совершенствования игры национальной команды на Евро-2024.

«Как капитан, я всегда говорю со всеми футболистами. С Беллингемом мы всегда разговариваем о том, как улучшить нашу игру. Мы посмотрели отрывки матча против Дании, чтобы понять, как мы можем играть лучше. Нам бы хотелось иметь больше связи», — приводит Goal слова Кейна.

Футболист также отметил, что доверяет 21-летнему Беллингему, несмотря на его юный возраст.

«Джуд невероятно хорошо справился с переходом в «Реал» как для своего возраста. Так что о нем можно не беспокоиться. Он отличный парень, который верит в себя на 100 процентов. Мы хотим пройти в четвертьфинал и начать повышать свой уровень», — добавил он.

Сборная Англии с первого места в группе С вышла в плей-офф чемпионата Европы и в 1/8 финала сыграет против национальной команды Словакии. Встреча пройдет 30 июня в Гельзенкирхене (Германия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/harry-kane-england-jude-bellingham-euro-2024/blte065cd766ad607a2#cs6525760cb21d66b8
Гарри Кейн
Джуд Беллингем
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Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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