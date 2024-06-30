Кейн стал рекордсменом по числу официальных матчей за сборную Англии

В воскресенье, 30 июня, сборная Англии проводит матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024 против Словакии.

В стартовом составе англичан вышел форвард Гарри Кейн. 30-летний футболист принял участие в 79-й официальной игре за национальную команду. Кейн стал рекордсменом по этому показателю, обойдя бывшего голкипера Питера Шилтона (78).

По общему количеству проведенных матчей в футболке сборной Англии по-прежнему лидирует Шилтон (125). Кейн замыкает десятку в этом рейтинге (94).

Сборные Англии и Словакии играют на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.