Кейн стал рекордсменом по голам в плей-офф крупных турниров среди европейцев

10 июля, 23:08
Нападающий сборно Англии Харри Кейн стал единоличным лидером по голам в плей-офф Евро и чемпионатов мира среди европейцев.
30-летний форвард на 18-й минуте с пенальти сравнял счет в матче против Нидерландов в полуфинале Евро-2024.
На счету Кейна 9 голов в плей-офф Евро и чемпионатов мира. Он обошел Герда Мюллера, Мирослава Клозе, Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе, которые забили по 8 мячей.
Кроме того, Кейн стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф чемпионатов Европы.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Нидерланды — Англия.