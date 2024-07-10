Кейн стал рекордсменом по голам в плей-офф крупных турниров среди европейцев

Нападающий сборно Англии Харри Кейн стал единоличным лидером по голам в плей-офф Евро и чемпионатов мира среди европейцев.

30-летний форвард на 18-й минуте с пенальти сравнял счет в матче против Нидерландов в полуфинале Евро-2024.

На счету Кейна 9 голов в плей-офф Евро и чемпионатов мира. Он обошел Герда Мюллера, Мирослава Клозе, Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе, которые забили по 8 мячей.

Кроме того, Кейн стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф чемпионатов Европы.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Нидерланды — Англия.