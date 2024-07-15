Кейн о поражении Англии в финале Евро: «Очень больно. Мы хотели выиграть ради Саутгейта»

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал поражение от Испании (1:2) в финале Евро-2024.

«Трудно описать то, что мы все сейчас чувствуем. Тяжелый матч. Мы смогли сравнять счет и вернуться в игру, но пропущенный гол в концовке — это непросто принять. Мы упустили свой шанс. Тяжело попадать в финалы таких турниров, надо пользоваться возможностями, а мы не смогли во второй раз подряд. Это очень больно, и болеть будет еще долго. Будущее Саутгейта в сборной? Ему нужно время, чтобы определиться. Мы хотели выиграть этот финал для него», — приводит Daily Express слова Кейна.

Сборная Англии проиграла второй финал чемпионата Европы подряд. В 2021 году англичане уступили Италии.