Мбаппе: «Надеюсь, в пятницу Роналду будет разочарован»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе перед матчем 1/4 финала Евро-2024 против Португалии отметил значимость португальского форварда Криштиану Роналду для футбола.

«Он особенный. Никогда не будет другого Криштиану Роналду. Он вдохновил целое поколение. За его плачами голы и трофеи, послужной список невероятный. Но завтра, надеюсь, он будет разочарован», — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.

Матч между сборными Португалии и Франции состоится 5 июля. Начало — 22.00 по московскому времени.