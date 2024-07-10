Мбаппе: «Для меня Евро-2024 — провал»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после поражения от Испании в 1/2 финала Евро-2024 отметил, что турнир стал для него провалом.

«Мое выступление? Это было сложно. Это был провал. У нас были амбиции стать чемпионами Европы, у меня были амбиции стать чемпионом Европы. Этого не произошло, поэтому это провал. Таков футбол. Нам нужно двигаться дальше. Это был долгий сезон. Я собираюсь поехать в отпуск и немного отдохнуть — это принесет мне много пользы», — сказал Мбаппе в микст-зоне после игры.

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.