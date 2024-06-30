Мбаппе — о шансах Франции в матче с Бельгией: «Мы не обыграли ни Польшу, ни Нидерланды»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе оценил шансы своей национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 против Бельгии.

«Их матч против Словакии был первым в группе, а мы не обыграли ни Нидерланды, ни Польшу. Это хорошая команда, которая потеряла важных игроков. Молодые игроки голодны, и это всегда угроза. Мы очень хотим выиграть этот матч и не собираемся играть на 1:0», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

На групповом этапе Евро-2024 Франция набрала пять очков, заняв второе место в квартете с Польшей, Нидерландами и Австрией. При этом команда Дидье Дешама забила два гола в трех матчах.

Встреча между Францией и Бельгией пройдет 1 июля на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.