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Сегодня, 13:25

Мбаппе появился в новой маске на тренировке сборной Франции на Евро-2024

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе в старой маске.
Фото AFP
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Нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе изготовили новую маску перед игрой с Бельгией в 1/8 финала Евро-2024. В ней форвард появился на открытой тренировке «синих».

Ранее главный тренер национальной команды Дидье Дешам рассказывал о неудобствах, которые Мбаппе испытывает во время игры в старой маске.

Французский форвард получил перелом носа в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024 против Австрии (1:0). Игру против Нидерландов он пропустил, а с Польшей отыграл без замен и реализовал пенальти.

Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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