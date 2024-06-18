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Сегодня, 11:43

Мбаппе вернулся в расположение сборной Франции

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вернулся в расположение национальной команды после травмы носа в матче с Австрией (1:0) на Евро-2024, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Мбаппе будет проходить лечение в ближайшие несколько дней, но в ближайшее время ему не будет сделана операция. Для него будет изготовлена маска», — говорится в сообщении.

25-летний француз на 86-й минуте встречи столкнулся с защитником австрийцев Кевином Дансо, после чего оказался на газоне. Изначально предполагалось, что ему потребуется операция, но после обследования в больнице Дюссельдорфа было принято решение обойтись без хирургического вмешательства.

В следующем матче на Евро-2024 Франция 21 июня сыграет с Нидерландами.

Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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