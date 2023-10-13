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Сегодня, 22:59

Мбаппе забил 41-й гол за сборную Франции и сравнялся с Платини

Алина Савинова
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий национальной команды Франции Килиан Мбаппе отметился голом в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против сборной Нидерландов.

24-летний футболист забил гол на 7-й минуте встречи. Для Мбаппе этот гол стал 41-м за сборную Франции. По этому показателю он сравнялся с Мишелем Платини. При этом оба забили такое количество мячей в 72 играх за национальную команду страны.

Мбаппе и Платини делят четвертую строчку в списке лучших бомбардиров французской команды. Первое место у Оливье Жиру, на счету которого 54 мяча. На второй строчке идет Тьерри Анри (51 гол), на третьей — Антуан Гризманн (43 гола).

Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
Мишель Платини
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