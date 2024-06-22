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Сегодня, 01:22

Коман о ничьей Франции с Нидерландами: «Мы выглядим неплохо, не пропустили ни гола за два матча»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Кингсли Коман.
Фото Global Look Press
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Полузащитник сборной Франции Кингсли Коман прокомментировал ничью с Нидерландами (0:0) в матче 2-го тура группы D на Евро-2024.

«Хороший матч, мы создали много моментов. К сожалению, реализовать их не удалось, но мы довольны ничьей. Нидерландцам удалось немного надавить на нас, но не думаю, что они заставили нас сильно волноваться.
Мы выглядим неплохо, не пропустили ни одного гола за два матча, надо продолжать в том же духе. Когда мы станем эффективнее в атаке и почувствуем ритм, все станет намного лучше», — приводит официальный сайт УЕФА слова Комана.

Сборная Франции лидирует в группе D с 4 очками. Нидерланды также набрали 4 очка, но идут вторыми, уступая французам по дополнительным показателям.

В заключительном, третьем туре групповой стадии Евро-2024 Франция сыграет против Польши, а Нидерланды — против Австрии. Оба матча пройдут во вторник, 25 июня и начнутся в 19.00 (мск).

Кингсли Коман
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
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