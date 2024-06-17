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Кирицэ: «Гол Станчу в ворота сборной Украины — самый красивый на Евро-2024»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Экс-игрок «Зенита» Даниэл Кирицэ в интервью «СЭ» прокомментировал гол полузащитника сборной Румынии Николае Станчу в ворота сборной Украины (3:0) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024.

— Самый красивый гол на этом Евро. Этот выстрел — не случайность, у него хороший, поставленный удар. Станчу и в отборочных встречах похожие мячи забивал. Он лидер нашей сборной, хороший футболист. Сейчас в Румынии это лучший игрок. Лунин очень сильно нам помог, но Станчу очень хорошо пробил.

— Второй гол, и снова ошибка Лунина...

— Сто процентов. Нельзя так играть за сборную на Евро, когда ты представляешь мадридский «Реал». По третьему голу к нему тоже есть вопросы, но там наша команда уже добила украинцев, — сказал Кирицэ «СЭ».

Сборная Румынии (3 очка) возглавила группу E. Украина (0) опустилась на последнее место в квартете. В следующем матче Украина 21 июня сыграет со Словакией, а Румыния на день позже встретится с Бельгией.

Полностью интервью Даниэла Кирицэ читайте на сайте «СЭ».

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