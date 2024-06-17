Кирицэ: «В Румынии все празднуют победу над Украиной, пьют и танцуют»

Бывший защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ в интервью «СЭ» рассказал, как в Румынии отмечают победу над Украиной (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.

«Все празднуют. Ты видел, сколько наших болельщиков было на стадионе? Очень много. На улицах в Румынии сейчас фейерверки и салюты, люди очень счастливы. Все пьют и танцуют! Следующий матч теперь через пять дней, есть время хорошо отметить», — сказал Кирицэ «СЭ».

Сборная Румынии (3 очка) возглавила группу E. Украина (0) опустилась на последнее место в квартете. В следующем матче Украина 21 июня сыграет со Словакией, а Румыния на день позже встретится с Бельгией.

Полностью интервью Даниэла Кирицэ читайте на сайте «СЭ».