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Сегодня, 14:23

Кириченко поздравил Албанию с рекордом по самому быстрому голу: «Наконец-то закончатся вопросы»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Кириченко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Кириченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекордный по быстроте гол сборной Албании на Евро-2024.

25-летний Недим Байрами отличился на 23-й секунде матча против Италии в 1-м туре группового этапа (1:2).

«Великолепно! Наконец-то закончатся вопросы. Рад за футболистов сборной Албании, за Байрами. Очень красивый и быстрый гол. Поздравляю!» — сказал экс-форвард сборной России «СЭ».

Предыдущий рекорд принадлежал Кириченко и был установлен на Евро-2004 в матче с Грецией. Нападающий отличился на 67-й секунде встречи.

Дмитрий Кириченко
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
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