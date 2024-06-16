Кириченко: «Удивительно, что мой рекорд держался целых двадцать лет»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко удивился, что его гол в ворота Греции на Евро-2004 так долго был самым быстрым в истории турнира. Форвард отличился на 67-й секунде.

Рекорд россиянина накануне побил футболист сборной Албании Недим Байрами. Он поразил ворота итальянцев на 23-й секунде, однако его команда все же уступила — 1:2.

«Очень сильно удивлен, что именно албанцы побили мой рекорд! Думал, это сделают раньше, и более именитая сборная. А так, чему тут удивляться? Ну забили они на 23-й секунде. Молодцы! Единственное, удивительно, что мой рекорд держался целых двадцать лет! 67-я секунда — это не так уж и быстро, поэтому я удивлен, что понадобилось столько лет, чтобы забить быстрее. Я вообще ни на что не рассчитывал. Никогда не думал о своем рекорде на Евро. Только если мне о нем напоминают», — сказал Кириченко Sport24.

Чемпионат Европы в Германии продлится до 14 июля. В группе B после первого тура лидирует Испания (3), на втором месте идет Италия (3), на третьей строчке расположились албанцы (0), а замыкают турнирную таблицу хорваты (0).