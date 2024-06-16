Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 14:08

Кириченко: «Удивительно, что мой рекорд держался целых двадцать лет»

Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко удивился, что его гол в ворота Греции на Евро-2004 так долго был самым быстрым в истории турнира. Форвард отличился на 67-й секунде.

Рекорд россиянина накануне побил футболист сборной Албании Недим Байрами. Он поразил ворота итальянцев на 23-й секунде, однако его команда все же уступила — 1:2.

«Очень сильно удивлен, что именно албанцы побили мой рекорд! Думал, это сделают раньше, и более именитая сборная. А так, чему тут удивляться? Ну забили они на 23-й секунде. Молодцы! Единственное, удивительно, что мой рекорд держался целых двадцать лет! 67-я секунда — это не так уж и быстро, поэтому я удивлен, что понадобилось столько лет, чтобы забить быстрее. Я вообще ни на что не рассчитывал. Никогда не думал о своем рекорде на Евро. Только если мне о нем напоминают», — сказал Кириченко Sport24.

Чемпионат Европы в Германии продлится до 14 июля. В группе B после первого тура лидирует Испания (3), на втором месте идет Италия (3), на третьей строчке расположились албанцы (0), а замыкают турнирную таблицу хорваты (0).

Источник: Sport24
Дмитрий Кириченко
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
0
Читайте также
Критика Роналдиньо в адрес сборной Бразилии оказалась частью рекламной кампании
100-килограммовый нападающий сборной Венгрии стал звездой Сети
Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены. Главное
«Это уже было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей». МОК не дал сильнейшим борцам России допуск на Олимпиаду-2024
Корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром
Следователи провели обыски после случаев отравления людей в Москве
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Оренбург» объявил о переходе полузащитника Рыбчинского
«Пари НН» выкупил у ЦСКА права на Ермакова
«Факел» начал первые сборы перед сезоном-2024/25
Источник: «Зенит» может перехватить Горшкова у «Спартака»
Агент Кучаева: «Надеюсь, что скоро все узнают о будущем Константина»
Агент Магкеева: «Ведем переговоры как с российскими, так и с зарубежными клубами»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Ваня Дркушич: «Мой прогноз — Словения выйдет из группы на Евро-2024»

Семин доволен уровнем игры футболистов сборных на Евро-2024