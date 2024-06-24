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Сегодня, 01:02

Кларк: «У нас были амбиции стать первой шотландской сборной, прошедшей в плей-офф Евро»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Венгрии (0:1).

«Очевидно, обидно проиграть, особенно сегодня вечером. У нас были большие амбиции стать первой шотландской сборной, прошедшей групповой этап, но этого не произошло. Это была открытая и тяжелая игра. Иногда после такого поражения нужно немного времени, чтобы все переварить и понять, почему игра сложилась именно так», — приводит слова Кларка официальный сайт УЕФА.

Венгрия набрала 3 очка и заняла третье место в группе A. Команда Марко Росси сохранила шансы на участие в плей-офф чемпионата Европы. Шотландия с 1 очком заняла 4-ю строчку и завершила выступление на Евро-2024.

Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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