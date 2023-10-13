Кларк: «Не уверен, что Испания заслужила победу»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение от Испании (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы.

«Мы сыграли очень хорошо и разочарованы поражением, потому что были полны решимости выйти в финальную часть здесь. Но мы многому можем порадоваться. Мы приехали сюда не для того, чтобы проигрывать. Второй гол сборной Испании придает лоск победе испанцев, но я не уверен, что они ее заслужили. Мы ехали сюда, чтобы показать, что у нас хорошая команда, и теперь Испания знает, кто мы», — цитирует пресс-служба УЕФА Кларка.

Испания идет на второй строчке в группе А, набрав 12 очков в 5 играх. Шотландия потерпела первое поражение в отборе и продолжает лидировать с 15 очками в 6 матчах.