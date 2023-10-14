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Сегодня, 06:42

Клосс: «Цель сборной Франции была ясна: победить Нидерланды и выйти в финальную часть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Франции Жонатан Клосс прокомментировал победу над Нидерландами (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Французы гарантировали себе участие в финальной части.

«Наша цель была ясна: победить сегодня вечером и выйти в финальную часть. Мы хорошо справились, у нас были небольшие проблемы в конце, и, конечно, мы не хотели пропускать второй гол. Я считаю, что мы сыграли хорошо, достигли своей цели и победили. Я должен продолжать прогрессировать в обороне, потому что моя первая задача — быть защитником. Но когда я могу помочь в нападении, я делаю это, потому что это то, что мне нравится», — цитирует пресс-служба УЕФА Клосса.

Франция возглавляет турнирную таблицу группы В, набрав 18 очков за 6 встреч. Нидерланды расположились на 3-й строчке (9 очков в 5 играх).

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