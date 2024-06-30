Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 12:20

Колосков: «Не считаю Грузию командой Хвичи, она добилась успеха не за счет Кварацхелии»

Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил результаты сборной Грузии на Евро-2024.

«У Грузии есть хорошо организованная команда и сильный вратарь. Этого бывает достаточно, чтобы доставить неудобства соперникам, которые любят владеть инициативой. Их выход в 1/8 стал небольшой сенсацией, но против Испании у Грузии совсем мало шансов. Все-таки надо отличать победу над вторым составом Португалии от матча плей-офф чемпионата Европы. Можно ли Грузию назвать командой Хвичи? Не согласен с таким утверждением. Грузия добилась успеха не за счет Кварацхелии», — сказал Колосков «РБ Спорт».

В воскресенье, 30 июня, сборная Испании сыграет против Грузии в рамках 1/8 финала Евро-2024. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Хвича Кварацхелия
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Вячеслав Колосков
1
0
Читайте также
Дмитрий и Екатерина Митяевы выиграли горный марафон в Альпах
Американского спринтера Найтона оправдали по делу о стероидах
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Даку извинился за оскорбительную кричалку: «В «Рубине» все друг друга уважают»
Смолов прокомментировал первый гол за «Краснодар» после возвращения в клуб
В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья нападающего Шуманского
«Рубин» объявил о переходе полузащитника Юкича
Дебютант РПЛ «Акрон» объявил о подписании контракта с воспитанником «Бенфики»
Гол Смолова помог «Краснодару» обыграть махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Испания — Грузия: где покажут трансляцию матча 1/8 финала Евро-2024 в прямом эфире

Защитник сборной Сербии Велькович: «Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды»