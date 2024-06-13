Колосков о дополнительной охране сборной Украины на Евро-2024: «Видимо, есть враждебно настроенные люди»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» новость о том, что сборной Украины выделят дополнительную охрану на чемпионате Европы 2024.

«Не знаю, для чего Германия выделяет им дополнительную охрану. Видимо, там есть враждебно настроенные люди против Украины. Логика говорит о том, что если есть опасность, то есть и охрана. Здесь не нужно искать какую-то другую причину», — сказал Колосков «СЭ».

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины по итогам жеребьевки попала в группе E вместе с Румынией, Словакией и Бельгией. Команда проведет первый матч на турнире 17 июня против сборной Румынии.

(Александр Абустин)