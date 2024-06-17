Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:14

Колосков — о запрете российского флага на матче Украины: «Болельщики начнут их вырывать, заваруха и драка. Зачем все это?»

Колосков — о запрете российского флага на матче Украины: «Иначе начнутся заваруха и драка»
Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на запрет проноса российского флага на первый матч сборной Украины на чемпионате Европы в Германии.

«С точки зрения безопасности это правильное решение. Представьте себе ситуацию: когда на трибунах появятся российские флаги, украинские болельщики начнут их вырывать, начнутся заваруха и драка. Зачем все это? Как исключение — на один матч — организаторы поступили правильно, что запретили пронос российских флагов», — сказал Колосков «СЭ».

Сборная Украины проведет первый матч на турнире 17 июня против команды Румынии. Коллективы сыграют в Мюнхене, встреча начнется в 16:00 мск.

Евро-2024
Сборная Украины по футболу
Вячеслав Колосков
4
Читайте также
В Германии перед матчем Евро-2024 подрались футбольные фанаты из Албании и Сербии
Франция из-за хиджаба не взяла баскетболистку на Олимпиаду
Подписи представителей Ирака и Иордании исключили из итогового коммюнике по Украине
Тяжелый разрыв с Кондратюком, предложение руки и сердца под мостом и желание иметь тех детей. Александра Трусова выходит замуж в 19 лет!
Йеменские хуситы заявили об атаке на эсминец США в акватории Красного моря
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Флаги России запретят на матчах Украины. УЕФА все больше думает о политике
Колобков — о запрете российских флагов на матчах Украины: «Не надо обращать на это внимание»
Битва на улицах Гельзенкирхена. Сын президента Сербии полез в драку с англичанами на Евро-2024
Джанашия объяснил, за счет чего сборная Грузии может выйти из группы на Евро-2024
Румыния — Украина: кто покажет и как смотреть матч Евро-2024 в России
Вьештица: «Сербия не заслужила поражения. Обидно в такой игре терять очки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

УЕФА запретит российские флаги на матче сборной Украины против Румынии

Колобков — о запрете российских флагов на матчах Украины: «Не надо обращать на это внимание»