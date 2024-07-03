Колосков: «Для меня на первом месте будет стоять матч немцев с испанцами»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Евро-2024.

«А уже не осталось неинтересных пар. Испания — Германия плохая вывеска? Или Португалия — Франция? Для меня на первом месте будет стоять матч немцев с испанцами, потом португальцев с французами. А на третье место я поставлю игру англичан со швейцарцами и в конце Нидерланды — Турция», — сказал Колосков Vprognoze.

2 июля определились все четвертьфинальные пары на Евро-2024: Испания — Германия, Португалия — Франция, Англия — Швейцария, Нидерланды — Турция. Матчи 1/4 финала пройдут 5 и 6 июля.