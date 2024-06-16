Колосков — о стрельбе на Евро-2024: «Инцидент по-пьяни случился»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на инцидент в фан-зоне Нидерландов перед матчем группового этапа Евро-2024 против Польши.

Во время шествия голландских болельщиков в Гамбурге неизвестный мужчина напал на полицейского с топором. Помимо холодного оружия он также имел при себе зажигательную смесь.

«Это инцидент, который по пьяни случился. Сумасшедших много, их хватает в любой стране», — сказал Колосков «СЭ».

Экстренные службы применили огнестрельное оружие. Отмечается, что мужчина получил ранения, но остался жив. На данный момент ему оказывают медицинскую помощь.

Константин Передерий