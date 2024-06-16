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Сегодня, 16:50

Колосков — о стрельбе на Евро-2024: «Инцидент по-пьяни случился»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на инцидент в фан-зоне Нидерландов перед матчем группового этапа Евро-2024 против Польши.

Во время шествия голландских болельщиков в Гамбурге неизвестный мужчина напал на полицейского с топором. Помимо холодного оружия он также имел при себе зажигательную смесь.

«Это инцидент, который по пьяни случился. Сумасшедших много, их хватает в любой стране», — сказал Колосков «СЭ».

Экстренные службы применили огнестрельное оружие. Отмечается, что мужчина получил ранения, но остался жив. На данный момент ему оказывают медицинскую помощь.

Константин Передерий

Полицейские патрулируют улицы Гамбурга после инцидента со&nbsp;стрельбой в&nbsp;болельщика. Стрельба на Евро-2024! Мужчина с киркой напал на людей рядом с фан-зоной голландцев, полиция открыла огонь

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Польши по футболу
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