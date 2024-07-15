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Сегодня, 19:00

Колосков считает, что сборная Испании не станет гегемоном

Алина Савинова
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мыслями о перспективах сборной Испании на следующих турнирах.

«Мне не кажется, что нынешняя сборная Испании может стать сборной-гегемоном на ближайшие годы, несмотря на такое поколение. Во всем мире растут молодые и перспективные футболисты. Они уже есть в Англии, Германии, Франции и Латинской Америке. Поэтому гегемона, который завоевывал бы трофеи на каждом турнире, из этого поколения вряд ли получится. Ямаль, Нико, Педри, Гави и все, кто сейчас у испанцев на слуху — это игроки группы атаки. А вот с обороной могут в будущем возникнуть проблемы. Карвахаль, Ляпорт и другие — это уже более возрастные футболисты», — цитирует Колоскова Legalbet.

14 июля сборная Испании в четвертый раз стала чемпионом Европы, обыграв в финале национальную команду Англии (2:1). Испанцы также выигрывали Евро в 1964, 2008 и 2012 годах.

Источник: Legalbet
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Вячеслав Колосков
Чемпионат Европы по футболу
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