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Сегодня, 14:38

Колыванов назвал безобразной игру Хорватии на Евро-2024

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Экс-футболист «Болоньи» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Хорватии и Италии.

«Ожидал большего от хорватов и итальянцев. Все-таки Италия — предыдущий чемпион Европы. Но сейчас у итальянцев нет ярких звезд. Команда крепкая, с организацией. Италия старается играть очень внимательно в обороне. А хорваты безобразно сыграли свои матчи, хотя команда достаточно опытная. Игра будет сложной для обеих команд. Матч ожидается особенным. Любая ошибка приведет к трагедии», — приводит слова Колыванова ODDS.ru

Матч Хорватия — Италия состоится в понедельник, 24 июня, в Лейпциге на стадионе «Лейпциг Арена» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: ODDS.ru
Игорь Колыванов
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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