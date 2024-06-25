Колыванов оценил игру фаворитов Евро-2024

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов оценил игру фаворитов чемпионата Европы-2024.

«Разные группы, абсолютно! У немцев более слабая группа, у испанцев и итальянцев, наверное, одна из самых мощных. Понятно, что Испания очень мощно начала турнир. В первой игре забили три хорватам, итальянцев не было видно, была игра одной команды.

Англичане могут раскачаются, потихоньку набирают очки. Иногда очень здорово команды в группе стартуют, а потом спад начинается. Может и наоборот с трудом выходят, а потом находят для себя эмоции и физически начинают прибавлять», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Колыванова.

Участие в плей-офф Евро-2024 гарантировали сборные Германии, Швейцарии, Испании, Италии, Англии, Франции и Нидерландов.