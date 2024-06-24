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Сегодня, 13:02

Колыванов: «В матче Грузии и Португалии будет битва. Просто так очки никто не отдаст»

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Бывший игрок «Болоньи» Игорь Колыванов поделился мнением об игре сборной Грузии на Евро-2024.

«Сборная Грузии бьется, старается, могли выиграть у Чехии в самой концовке, когда три в один убежали... Вратарь у них молодец, тащит много. Да и вообще команда выглядит неплохо, даже первый матч, когда проиграли Турции, у них при счете 2:1 было два шикарных момента, которые они не забили. Третий матч? Португалия будет играть в полную силу, просто так очки никто не отдаст, позориться никто не хочет и проигрывать. Так что будет битва. Тем более на таком турнире. Здесь настрой должен быть, а то один матч расслабишься — и на следующий уже можешь не собраться», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

После двух туров группового этапа сборная Грузии занимает четвертую строчку в группе F. Решающая встреча со сборной Португалии состоится в среду, 26 июня.

Источник: РБ Спорт
Игорь Колыванов
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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