Коман остался в расположении сборной Франции, несмотря на роды жены

Сегодня, 18:06
Крайний нападающий «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман остался в расположении национальной команды перед матчем с Бельгией, несмотря на скорое рождение четвертого ребенка. Об этом сообщает RMS Sport.
28-летний футболист участвовал в тренировке сборной Франции в воскресенье, 30 июня.
В скором времени Коман должен в четвертый раз стать отцом. Ожидается, что его жена в настоящее время находится в Швеции и родит ребенка в ближайшие часы.
Ранее сообщалось, что Коман покинет национальную команду из-за семейных обстоятельств.
Матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией состоится в понедельник, 1 июля.