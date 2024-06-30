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Сегодня, 18:06

Коман остался в расположении сборной Франции, несмотря на роды жены

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Крайний нападающий «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман остался в расположении национальной команды перед матчем с Бельгией, несмотря на скорое рождение четвертого ребенка. Об этом сообщает RMS Sport.

28-летний футболист участвовал в тренировке сборной Франции в воскресенье, 30 июня.

В скором времени Коман должен в четвертый раз стать отцом. Ожидается, что его жена в настоящее время находится в Швеции и родит ребенка в ближайшие часы.

Кингсли Коман и&nbsp;Сабрина Дювад. Арест за домашнее насилие и счастливый конец. История любви нападающего Франции Комана и пышногрудой красотки

Ранее сообщалось, что Коман покинет национальную команду из-за семейных обстоятельств.

Матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией состоится в понедельник, 1 июля.

Кингсли Коман
Футбол
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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