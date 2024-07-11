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Сегодня, 08:55

Конор Макгрегор сделал крупную ставку на победу сборной Испании в финале Евро-2024

Давид Хачатрян
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) сделал крупную ставку на победу сборной Испании над Англией в финале Евро-2024.

В случае успеха испанцев ирландский боец получит миллион долларов.

«Вамос, Испания! Легкие деньги на победу испанцев на Евро в мой день рождения! Отличный подарок для «Мака»!» — написал Макгрегор в соцсети X.

Финал Евро-2024 Испания — Англия пройдет 14 июля в Берлине, Германия. Начало игры — в 22.00 (мск).

Ранее Макгрегор поставил 500 тысяч долларов на победу Нейта Диаса (1-1) в боксерском поединке с Хорхе Масвидалем (1-1). Ирландец получил 1,6 миллиона долларов.

Диас победил Масвидаля решением большинства судей (95-95, 97-93, 98-92). Бой состоялся 6 июля в Honda Center в Анахайме, США.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Конор Макгрегор
UFC
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