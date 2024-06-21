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Сегодня, 18:33

Король Испании сделал фэйспалм, узнав возраст игрока сборной Ямаля

Алина Савинова
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Король Испании Филипп VI посетил раздевалку национальной команды после матча 2-го тура группового турнира чемпионата Европы по футболу с Италией.

Встреча проходила 20 июня на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия) и завершилась победой испанцев со счетом 1:0. Филипп появился на игре вместе с президентом Королевской федерации футбола Испании Педро Рочей.

После окончания матча король спустился в раздевалку национальной команды и пожал руки всем футболистам, а также тренерскому штабу. Подойдя к полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании Ламину Ямалю, он спросил про его возраст и очень удивился, услышав «16». Филипп переспросил и закрыл лицо рукой (данный жест называется «фэйспалм»).

Ямаль дебютировал на чемпионате Европы в возрасте 16 лет 338 дней. Он стал самым молодым футболистом в истории турнира.

Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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