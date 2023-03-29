Ковачич: «Сборная Хорватии допустила несколько потерь, но в итоге добилась нужного результата в матче с Турцией»

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич прокомментировал победу над Турцией (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Мы хорошо сыграли, контролировали ход матча. Мы допустили несколько потерь, но в итоге добились нужного результата и исправили положение после потери очков в первом матче. Ливакович спас нас два-три раза, когда мы потеряли контроль над игрой», — цитирует пресс-служба УЕФА Ковачича.

Сборная Хорватии набрала 4 очка и поднялась на второе место в группе D, опередив турок, у которых 3 очка.