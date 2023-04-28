КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 11:10

Красножан оценил старт сборной Казахстана в отборе к Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан высказался о старте национальной команды в отборе к Евро-2024.

«Естественно, порадовался успешному выступлению Казахстана в Лиге наций. Для меня этот успех неслучаен — его можно было ожидать, если учесть ряд факторов, явившихся предпосылками к его достижению. Но первая — это опытный состав. Опытный и по возрасту, и по квалификации. Стоит отметить личность тренера и работу всего тренерского штаба. А также (и это немаловажный фактор) сопоставимый по классу уровень команд-соперниц в группе», — приводит слова Красножана Legalbet.kz.

После 2 матчей сборная Казахстана занимает третье место в отборочной группе H. Команда Адиева уступила Словении (1:2) и обыграла Данию (3:2).

Источник: https://legalbet.kz/news/krasnozhan-ob-igre-sbornoj-kazahstana-uspeh-nesluchaen/
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Юрий Красножан
0
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Непомнящий был на грани пропасти. Ничья в 13-й партии — удача для россиянина
Восходящая звезда НБА Эдвардс ранил сотрудницу арены стулом. Удастся ли избежать тюрьмы?
На Западе назвали время самым главным врагом Украины
Президента Сербии Вучича экстренно госпитализировали
Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Каховского водохранилища
Захарова оценила слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с народом России
Популярное видео
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Чехия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Почему провалилась сборная? / Нужно ли убирать Черчесова? / Чего добивается Зарема?
Позор для России, праздник для Дании / Копенгаген гуляет после разгрома команды Черчесова
Дания сокрушила Россию, и команда Черчесова с позором покинула Евро / Live с Александром Гришиным
Россия — Финляндия: есть победа на Евро! / С такой игрой стоит бояться Дании?
Дмитрий Губерниев — про скандал с Ольгой Бузовой: «Это была не постановка»
Окончательная заявка Черчесова / Что ждать от России на Евро?
Александр Головин: Мбаппе — лучший в мире / Челси — супертоп / Фаворит Евро — это...
Антон Заболотный: Это в СМИ я деревянный / Нужно больше хейта / Возвращение в ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адиев рассказал о сложностях сборной Казахстана при подготовке к отборочным матчам ЧЕ-2024