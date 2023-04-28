Красножан оценил старт сборной Казахстана в отборе к Евро-2024

Бывший главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан высказался о старте национальной команды в отборе к Евро-2024.

«Естественно, порадовался успешному выступлению Казахстана в Лиге наций. Для меня этот успех неслучаен — его можно было ожидать, если учесть ряд факторов, явившихся предпосылками к его достижению. Но первая — это опытный состав. Опытный и по возрасту, и по квалификации. Стоит отметить личность тренера и работу всего тренерского штаба. А также (и это немаловажный фактор) сопоставимый по классу уровень команд-соперниц в группе», — приводит слова Красножана Legalbet.kz.

После 2 матчей сборная Казахстана занимает третье место в отборочной группе H. Команда Адиева уступила Словении (1:2) и обыграла Данию (3:2).