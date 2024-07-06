Крис Саттон удивлен результатами сборной Франции на Евро-2024

Бывший бомбардир АПЛ Крис Саттон отреагировал на игру сборной Франции в матче четвертьфинала чемпионата Европы, в котором команда по пенальти обыграла португальцев.

«Игра была средней, но пенальти были исполнены безупречно. Франция не заслуживала пройти далее, но Дидье Дешам каким-то образом выдает результат, и это удивительно», — цитирует Саттона BBC Sport.

В пятницу, 5 июля, французы обыграли Португалию (0:0, пенальти — 5:3) в 1/4 финала турнира.