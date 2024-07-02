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Роналду впервые прокомментировал нереализованный пенальти в матче со Словенией

Роналду впервые прокомментировал нереализованный пенальти в матче Евро-2024
Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о матче со Словенией (0:0, 3:0 по пенальти) в 1/8 финала Евро-2024.

Форвард не смог забить с одиннадцатиметрового удара с игры. В серии послематчевых пенальти Роналду был точен, реализовав первый удар своей сборной.

«Я не забил пенальти, но [в послематчевой серии] хотел пробить первым, потому что нужно брать ответственность на себя. Я никогда не боялся сталкиваться с обыденными вещами», — цитирует Роналду Metro.

Португалия вышла в 1/4 финала и встретится с Францией, которая обыграла Бельгию (1:0). Матч состоится 5 июля.

Трагедия Роналду: не забил пенальти и разревелся! Но исправился в серии и прошел Словению

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словении по футболу
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